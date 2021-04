Les déclarations du commissaire corona, Pedro Facon, ont fait pas mal de bruit ce week-end. Alors qu’il est chargé de coordonner la réponse belge à l’épidémie, ce dernier a déclaré qu’il va conseiller aux politiques de ne rouvrir l’Horeca qu’à la mi-mai plutôt qu’au début du mois, comme c’est envisagé jusqu’à présent. " Après le 19 (rentrée scolaire) et le 26 avril (levée des mesures pour les commerces non essentiels et métiers de contact), il serait sage d’attendre trois semaines avant la prochaine grande étape. Tant pis si ce n’est pas populaire. Mais promettre des châteaux en Espagne puis revenir dessus, cela n’aide pas ", a déclaré Pedro Falcon ce samedi dans les colonnes de L’Écho et De Tijd.

Un conseil - et en rien une quelconque décision officielle - qui en a fait bondir plus d’un au sein du secteur de l’Horeca, dont les représentants réclament depuis de nombreux mois une réouverture pour le 1er mai, au plus tard. Question de survie.

Pourtant, Maxence Van Crombrugge, patron de divers établissements à Genappe, préfère relativiser, tout en étant très clair dans la stratégie qu’il va adopter. " Ce n’est que l’avis d’un expert. J’ose croire que nos dirigeants tiennent encore compte de l’agonie de tout un secteur et pas seulement de l’avis d’un expert , explique ce dernier. Mais on est confiants, on fait régulièrement face à ce genre de déclarations d’experts et la décision prise au final par le gouvernement est souvent intermédiaire. "