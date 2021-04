“C’est une catastrophe !” Michel Januth, le bourgmestre de Tubize, ne mâche pas ses mots quant à la situation actuelle du service population de Tubize. Et pour cause : ce dernier a été contraint de fermer ses portes depuis une semaine suite à une épidémie de Covid-19 au sein des agents qui sont tous en quarantaine jusqu’au 9 avril. “Nous avons été obligés de fermer le service et nous essayons à présent de répondre au mieux aux sollicitations de la population mais ce n’est pas facile du tout et je tiens d’ailleurs à remercier les agents qui se décarcassent pour trouver des solutions. J’espère que la population se rend bien compte que la situation est compliquée et qu’elle fera preuve de compréhension.”

En attendant, le service population continue de tourner… mais au ralenti. “Les ordinateurs sont programmés par travailler depuis les bureaux et non pas de la maison, continue Michel Januth. Pour des raisons évidentes de protection des données, il n’est pas possible d’effectuer certaines tâches en télétravail.”

Pour tenter de répondre au mieux aux questions des Tubiziens, un numéro unique, sous forme de call-center, a été mis sur pied (02/391.39.99) et il permet de réorienter les Tubiziens vers les bons services afin qu’ils obtiennent les réponses à leurs questions. “Les locaux ont été totalement désinfectés et toutes les mesures de sécurité ont été prises. J’espère qu’on pourra rouvrir le 9 avril, peut-être avec des horaires adaptés ou sur rendez-vous. En attendant, je demande un peu de compréhension à la population”, conclut le bourgmestre de la cité du Betchard.