Le service travaux d'Ittre ferme ses portes durant une semaine à cause du Covid-19. Brabant wallon J.Br. Un responsable du service a été testé positif au coronavirus et la commune n'a pas souhaité prendre le moindre risque. © DR

Mauvaise nouvelle pour le service Travaux de la commune d'Ittre. Celui-ci sera fermé pour une semaine à cause de la crise sanitaire comme l'a annoncé Christian Fayt, le bourgmestre, sur les réseaux sociaux et sur le site communal.



En cause: un responsable du service qui a contracté le virus et qui a été en contact avec le reste du personnel. Afin d'éviter tout risque de propagation, il a donc été décidé de faire tester tout le monde et de fermer, pendant une semaine, le service Travaux de la commune.