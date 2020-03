Un bel élan de solidarité au personnel soignant mis sous pression avec la crise de coronavirus.

Les équipes des urgences, du brancardage et des soins intensifs de la clinique Saint-Pierre à Ottignies ont pu se régaler ce midi. Ils ont reçu une trentaine de kilos de nourriture de la part du gérant du Shop&Go de Louvain-la-Neuve.

C'est que le magasin avait beaucoup d'excédants, maintenant que les employés du parc scientifique désertent leur lieu de travail. "On fonctionne beaucoup avec les entreprises sur le temps de midi mais il n’y a plus personne, confirme le gérant Thibault Raymakers. Comme on a beaucoup de marchandises du salad bar qui arrivent à date dans trois ou quatre jours, j’ai contacté une amie qui travaille dans les urgences de la clinique vu qu'ils sont débordés. Ce sont des repas bons à la consommation, prêts à l’emploi mais comme c'est en grande quantité, je ne parviendrai pas à les vendre à des particuliers. Il fallait donc les donner dans un endroit où il y a du débit."