Le projet Boiron à Beauvechain a-t-il du plomb dans l'aile ? Déjà très controversé, le projet du leader de l'homépathie, qui souhaite transférer ses bureaux situés à Evere dans un nouveau bâtiment à Beauvechain , pourrait bien être impacté par une nouvelle donnée. Le collectif Beauvechain Zone Villageoise et Natagora sont en effet parvenus à faire inscrire la zone de 12 hectares autour du cours d'eau comme site de grand intérêt biologique (SGIB). Et le rayon repris sur le site du Service public de Wallonie englobe le terrain visé par le projet de la société pharmaceutique, le long de la rue du Village.

Les sites d'intérêt biologique "abritent des populations d'espèces et des biotopes rares ou menacés ou se caractérisent par une grande diversité biologique ou un excellent état de conservation , peut-on lire sur le portail de la Wallonie. Véritables noyaux de diversité biologique, ils sont indispensables pour organiser l'ossature du réseau écologique et pour établir les bases d'une politique volontariste de conservation de la nature."

Pour autant, l'inscription de cette zone comme site de grand intérêt biologique ne devrait pas contrecarrer les plans de la société Boiron. Le souci serait plutôt d'ordre éthique, estime le collectif de riverains. " Les élus vont-ils enfin respecter leur promesse électorale quant à la protection de l’environnement et s’intéresser à cette zone ?, lance Sophie Dallemagne. La commune a pris des engagements sur la préservation et l'entretien des îlots de biodiversité via le plan communal de développement de la nature (PCDN). Il s’agit maintenant de tout mettre en oeuvre afin de préserver et entretenir cette zone."

Contactée, la société Boiron dit avoir découvert la nouvelle via la presse. Elle laissera le dossier suivre son parcours administratif mais estime que cette nouvelle donnée ne devrait pas l'empêcher de construire. Pour rappel, dans sa dernière demande de permis, la société pharmaceutique avait revu son projet à la baisse de 2/3 par rapport à son projet initial.

La commune de Beauvechain n'a pas encore réagi à cette nouvelle donnée.