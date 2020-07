Parmi les nouveautés, le site proposera un design réactif, un annuaire de tous les acteurs communaux et la possibilité de se créer un compte citoyen.

Prévu pour dans plusieurs mois, c’est avec un peu d’avance que la ville inaugure son nouveau site web flambant neuf. L’urgence de relancer les secteurs du tourisme, de la culture et du social, suite à la crise sanitaire, a accéléré le processus.

C’est avec iMio, intercommunale de mutualisation en matière informatique et organisationnelle, que la Ville, le CPAS, l’Office du Tourisme-Inforville et le Centre culturel ont collaboré pour offrir aux utilisateurs des nouveaux sites. Tous utiliseront le même système de gestion de contenu.

Outre un graphisme plus actuel et une consultation plus intuitive, le nouveau site propose de nombreux avantages : un annuaire de tous les acteurs communaux et para-communaux, un agenda commun entre la Ville, le CPAS, l’Office du Tourisme-Inforville et le Centre culturel et un design réactif qui ajuste l’affichage d’une page web à la taille de l’écran utilisé.

Le nouveau site web sera axé sur l’expérience utilisateur afin de simplifier les interactions administratives : les habitants pourront se créer un compte citoyen permettant de faire des démarches en ligne, mais également de proposer des évènements dans l’agenda et des fiches dans l’annuaire. De plus, un guichet en ligne permettra aux citoyens de recevoir leurs documents sans devoir forcément se rendre à l’administration communale.

Plus d’informations sur le site d'Ottignies-Louvain-la-Neuve dès mardi 14 juillet (www.olln.be).