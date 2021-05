Le skatepark temporaire s’est pris les pieds dans la rambarde. Alors que la phase test devait en principe s’étaler du 2 mai au 4 juillet, les installations provisoires seront définitivement démontées ce week-end. Une décision prise la mort dans l’âme par l’échevine des Sports, Virginie Poncelet.

"Il y a eu une certaine similitude avec la situation que l’on a rencontrée du côté du RULO. Des riverains se sont plaints de nuisances sonores générées par le skatepark et on admet qu’il y ait un certain effet de résonance et donc que ça gêne, et ce, même si les maisons les plus proches sont à 100 mètres. Du coup, on les a entendus, même si cela signifie ne pas donner sa chance à un projet et le tuer dans l’œuf."

Mais si les remarques quant aux nuisances sonores sont une chose, les critiques liées aux nuisances générées par les jeunes eux-mêmes ont beaucoup plus de mal à passer. "C’est certainement mon plus grand regret dans ce dossier. On a reçu des plaintes et des remarques par rapport : ‘aux problèmes potentiels que les jeunes pourraient engendrer : leur comportement, les rassemblements potentiels, le bruit, etc.’ Et ça, j’avoue que j’ai beaucoup plus de mal à l’entendr e, regrette Virginie Poncelet. Mais comme on n’a pas mis en place ce projet temporaire pour embêter qui que ce soir, le skatepark sera donc démonté."

Le seul point positif dans cette histoire finalement, c’est que si la phase test du skatepark temporaire n’a pas pu aller au bout à cause des critiques et nuisances, l’expérience a été plus que positive. "Mis à part ces derniers épisodes malheureux, le projet a fait l’unanimité. Les jeunes sont ravis, leurs parents également. On sent qu’il existe un véritable besoin par rapport à ce skatepark. Donc on peut déjà l’annoncer, il reviendra dans un futur proche mais dans une version définitive. On va donc plancher sur la recherche d’un endroit mieux adapté tout en ayant conscience qu’avec ce projet définitif, les nuisances sonores seront bien moins grandes et qu’il faudra en passer par toutes les démarches habituelles : appel à projets, demande de permis, etc. Tout sera fait dans les règles de l’art."