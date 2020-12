Pas question de rester inactif tout l’hiver ! Le service des Sports de l’UCL réitère son offre de cours en ligne pour les étudiants. Ils ont déjà proposé cette formule lors du premier confinement mais sous forme de vidéos en différés. Cette fois, ce sont de véritables vidéos en direct des moniteurs de l’UCLouvain.

Cross-fit, Zumba, Yoga, abdo-fessiers, et une dizaine d’autres activités sportives sont proposées tous les soirs du lundi au vendredi de 18h à 20h sur la page Facebook UCL Louvain Sports. Xavier Weber, le responsable des projets sportifs à l’UCLouvain nous explique d’où est venue l’idée de proposer cette formule en ligne. « On a plus de 18 000 affiliés en sports à l’UCL, dont on a voulu leur proposer une offre en live vu que tout est arrêté, et adapté à un sport praticable chez soi », confie-t-il. Il ajoute aussi que ce programme est dédié au blocus des étudiants pour leur permettre de continuer à bouger en cette période. Les cours ont commencé le lundi 7 décembre et ont déjà rassemblé une grosse centaine de personnes. « Ça risque d’augmenter si la qualité des cours et de la diffusion y est », dit Xavier Weber.

Un autre avantage de ces cours en live, c’est que les étudiants peuvent interagir avec le moniteur durant la séance via les commentaires. Un assistant transmet le message au professeur qui peut répondre immédiatement à l’élève. Comme quoi on peut se défouler tout en restant confiné.