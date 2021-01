Ce lundi soir, c’est sans grande surprise que Michel Januth, le bourgmestre de Tubize, a accueilli la nouvelle et l’officialisation qu’il y aurait bien un centre de vaccination au sein du stade Leburton. Et pour cause : "Nous avions fait acte de candidature avant même que la Région ne se positionne et lance un appel", reconnaît le maïeur. Il faut dire que le site dispose de nombreux atouts, à commencer par son parking facile d’accès et très grand. Mais ce n’est pas tout. "Au niveau de la sécurité, le site est équipé de caméras de surveillance, ce qui est aussi très important. L’arrivée d’un centre de vaccination est une bonne nouvelle pour tous les habitants de l’ouest du Brabant wallon qui pourront se faire vacciner en limitant leurs déplacements."

Pour Michel Januth, le stade Leburton s’imposait comme une évidence. "On aurait pu le faire à l’hôpital mais pour une vaccination de masse, sa localisation en plein centre-ville est loin d’être idéale, surtout en matière de parking. Au stade Leburton, on dispose d’un espace de 1 600 m2 avec toutes les commodités nécessaires."

Les autorités communales étudient également la possibilité de n’utiliser "que" la salle VIP, qui fait 800 m2, afin de peut-être garder la salle de sport disponible si, par chance, la situation venait à se régulariser dans un avenir plus ou moins proche. "Ce serait dommage de bloquer les sportifs à cause de ça. D’autant qu’on nous a demandé de laisser l’espace disponible pour environ six mois", conclut Michel Januth.

À noter que le stade Leburton accueillera deux lignes de vaccination, ce qui permettra de tester un nombre important de personnes en toute sécurité.