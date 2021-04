Wavre possédera bientôt le premier stade de hockey du pays. Elle accueillera ainsi les rencontres des Red Panthers, des Red Lions et autres grands événements nationaux et internationaux. On le sait, ce projet verra le jour au sein du stade Justin Peeters, ancien stade du Racing Jet de Wavre. La demande de permis pour la rénovation du stade de football sera introduite début mai. Les travaux devraient débuter en septembre pour se terminer à l’été 2022, pour les championnats d’Europe Juniors en juillet.

(...)