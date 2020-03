Les gardiens de la paix ne sont plus sur le terrain.

Durant cette période de confinement, les gardiens de la paix qui parcourent quotidiennement les rues de Nivelles pour contrôler la validité des tickets de stationnement et les périodes indiquées sur les disques en zone bleue ne sont plus présents. Le contrôle du stationnement est donc suspendu jusqu’au 5 avril, et l’information est confirmée sur le site internet de la Ville.

En réalité, les gardiens de la paix sont rappelables à la demande en cas d’urgence, mais ne sont plus sur le terrain. Pour le bourgmestre Pierre Huart, le contrôle du stationnement effectués par ce service, instauré il y a une quinzaine d’années, vise à assurer qu’il n’y ait pas de voiture ventouse dans le centre-ville, pour éviter de préjudicier les commerçants. A partir du moment où la plupart des magasins sont fermés, il n’y a plus vraiment de justification au contrôle.

Ce n’est pas la même chose, évidemment, pour les infractions de stationnement qui mettent les autres usagers en danger, ou qui risquent d’empêcher une voiture d’entrer ou de sortir d’un garage. Là, les règles de base - et les sanctions correspondantes - sont toujours appliquées.

Quant aux cartes de stationnement et aux cartes de riverains qui doivent être délivrées ou renouvelées d’ici au 5 avril, il est impossible de les obtenir actuellement. Tout est donc postposé.