Le stationnement sera à nouveau contrôlé le 11 mai à Nivelles © Fifi Brabant wallon V.F.

Puisque certains commerces vont rouvrir, il faut réinstaurer une rotation dans les parkings





Durant le confinement, les déplacements étant limités, le contrôle du stationnement avait été suspendu dans les rues du centre de Nivelles. Pas la peine d’assurer une rotation sur les parkings - c’est le but du système - pour garantir de la place pour les clients des commerces, la plupart de ceux-ci étant fermés.



Mais à partir du 11 mai, certains pourront rouvrir. Il va donc falloir prendre à nouveau l’habitude d’alimenter les parcmètres ou, dans les zones bleues, de placement son disque de stationnement sous le parebrise. La Ville vient en effet d’annoncer la reprise ces contrôles le 11 mai. "C’est nécessaire car en cette période, alors que la plupart des commerces sont fermés, les parkings du centre sont remplis du matin au soir, indique le bourgmestre Pierre Huart. La police continuera quant à elle à sanctionner les automobilistes inciviques qui ont mis leur connaissance du code de la route en confinement."



Et le maïeur aclot de conseiller au passage l’utilisation de l’application Yellowbrick pour payer le stationnement. Pas besoin d’aller jusqu’à l’horodateur (donc pas de file ni de contact sur les boutons de l’appareil) en utilisant ce système avec un smartphone, et en plus on paie la durée réelle du stationnement.



Autre avantage pointé par Pierre Huart: alors que les frais d’inscription pour cette application sont de 10 euros en temps normal, la société propose la gratuité durant trois mois.