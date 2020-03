Les livraisons à domicile, la solution adoptée par plusieurs établissements…



Mike Joppart se souviendra longtemps des efforts qu’il vient de faire pour se relancer.

En faillite voici deux ans, il devait ouvrir un nouvel établissement, ce samedi : sa brasserie/restaurant L’Escale by Mike à Hélécine. "J’ai engagé un cuisinier, il y a eu pas mal d’investissement et la veille de l’ouverture, on voit cette interdiction tomber. Une véritable catastrophe. Je dois assurer des rentrées, donc j’ai opté pour une formule take away avec une carte assez démocratique (9 euros les plats) et surtout, une livraison gratuite à domicile dans le village d’Hélécine mais aussi les communes voisines. Je croise les doigts que cela fonctionne et surtout, que la mesure ne s’éternise pas si je veux m’en sortir. C’est un véritable drame, on aura besoin d’aide. Il y a bien le report des cotisations sociales mais… il faudra de toute manière les payer un jour en sachant qu’on n’aura eu aucune rentrée ou presque…"

De son côté, la friterie "Le marchand d’frites" à Orp-Jauche, a opté lui aussi pour le service de livraison à domicile. Antony, l’un des gérants, confirme. "Oui, on pouvait ouvrir la friterie mais les exigences sont trop complexes à assurer. J’ai un enfant assez fragile et je pense aussi à lui et surtout aux conséquences. Alors, plutôt que de prendre des risques, on opte pour la formule de livraison à domicile dans la commune ou villages limitrophes de la friterie. Les clients peuvent commander en consultant la carte qui est disponible sur la page Facebook de la friterie. On a décidé que la friterie sera ouverte uniquement les soirées de mercredi à dimanche de 17 à 21 heures. Ce choix est également dans le but d’éviter d’être trop brouillon et ne pas nous lancer dans plusieurs services différents qu’on ne saura finalement pas assumer…"

Les gérants restent donc positifs : on s’adapte, on sourit, la vie continue…