Le 19 avril prochain, le Tec ouvrira une nouvelle ligne reliant trois communes importantes de la région. E6, c'est son nom, reliera Wavre à Gembloux en passant par Louvain-la-Neuve (voyez le trajet exact ci-dessous). "Cette ligne xpress devrait aisément s’imposer comme une solution de mobilité crédible pour les nombreux travailleurs, étudiants et amateurs de shopping de la région", vante le Tec.

La ligne E6 desservira le zoning nord et la gare de Wavre, la E6 rejoint Gembloux en passant par Louvain-la-Neuve, sa gare d'autobus et son parc d'affaires, Corbais, Nil-Saint-Vincent, Walhain et Ernage.

Elle circulera toute l'année, de 6h30 à 21h25 en raison d'un bus toutes les 30 minutes en heures de pointe et un bus par heure en heures creuses. Elle circulera également le samedi,toute l'année, de 9h30 à 19h25 en raison d'un bus par heure.

Pour monter dans le bus, il faudra s'acquitter du tarif Express, soit 5 euros pour un trajet ou 8 euros la journée. Il permet de voyager sur les lignes Express mais également sur toutes les lignes du réseau.