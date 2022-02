Le Tec à la demande permet de commander en temps réel un transport par un minibus collectif, via une application mobile ou par téléphone vers Louvain-la-Neuve ou aux alentours. Deux minibus circulent du lundi au samedi de 7 h 30 à 23 h. La phase de test, prévue l’an dernier de mars à août inclus, a été prolongée jusqu’au 31 août 2022, les données récoltées durant la première période étant insuffisantes : "La crise sanitaire a perturbé les premiers mois. Le test a été prolongé pour permettre une analyse dans des conditions normales. Le périmètre a également été étendu vers les entités proches de Louvain-la-Neuve pour intéresser davantage de monde", explique Stéphane Thiéry, directeur du marketing et porte-parole du Tec.

Le service a connu un succès croissant: "La fréquentation a connu un véritable décollage à partir de juin 2021. Au total, 2 400 personnes ont testé ce service au cours des sept premiers mois du test. Une moyenne de 200 courses par semaine a été enregistrée dès la prolongation, en septembre. Cette “saturation” du service permet d’en voir les limites tant au niveau du concept que de la technologie, et de mesurer celles-ci", indique-t-on au Tec.

Différentes actions sont en cours (tarifs, optimisation de l’algorithme de transport, analyse des zones et périodes à forte et à faible demande…) afin de pouvoir proposer au ministre de la Mobilité, Philippe Henry, une évaluation aboutie et transversale de ce service en vue d’un déploiement en Wallonie: "À ce titre, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve est candidate à la pérennisation d’un futur TEC à la demande sur son territoire", indique-t-on encore au Tec.