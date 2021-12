Depuis les loges des artistes, on emprunte un escalier au vieux linoléum encastré dans un étroit couloir obscur. On imagine les comédiens grimper les marches, se concentrer sur leurs répliques, penser leurs mouvements, sentir leur cœur battre tandis que le trac les agrippe et que le bruissement des spectateurs se fraye un chemin à travers le rideau baissé…

Le spectacle va commencer! Mais rien de tout cela désormais: une lumière crue révèle un Théâtre Jean Vilar mis à nu. Plus de rideaux rouges, plus de sièges au velours tout aussi rouge, même plus de scène! La plus grande salle de l'Atelier Théâtre Jean Vilar, à Louvain-la-Neuve, a été désossée par les équipes du théâtre. Les lieux semblent désolés, fatigués, tristes, fantomatiques. C'est un passage obligé avant sa métamorphose dont on parle depuis plus de 15 ans. Et il ne s'agit pas d'une évolution, mais d'une révolution.