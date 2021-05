Ce mercredi après-midi, Michael Dufour, un comédien waterlootois, a présenté la première de son spectacle qu’il qualifie de covid-compatible : « Le Théâtrematon ». Et en effet, on peut dire que les mesures de sécurité semblent respectées et que le concept est original. Une boite de type photomaton est déposée dans un endroit public, en l’occurrence sur l’esplanade de la Commune, rue François Libert, ce mercredi après-midi. Les spectateurs étaient invités à s’installer sur des fauteuils de théâtre, limités à deux, situés quelques mètres devant la box. Les comédiens ont joué derrière la vitre du Théâtrematon et les spectateurs ont pu les entendre dans des casques audios. La durée d’un spectacle varie de 5 à 10 minutes. « J’ai eu envie de créer quelque chose d’original, court, décalé, et qui n’existait pas avant. Je suis prêt depuis mars », explique Michael Dufour. Le message de Michael et de ses collègues est simple : montrer qu’ils sont toujours là et donner envie aux gens de redécouvrir des spectacles. « Je m’entoure de plusieurs artistes, dont Dave Parker, qui sera là quand je reviendrais cet été avec le Théâtrematon à Waterloo », ajoute-t-il. Pour construire la box, Michael a reçu un photomaton de l’entreprise du même nom, qu’il a transformé pour les besoins des shows. L’équipement est désinfecté entre chaque utilisation.

Le spectacle est interactif car ce sont les spectateurs qui choisissent le type de spectacle et les artistes. Parmi les thèmes proposés, on retrouve des sketches, des poèmes, des comédies, du théâtre, des pièces pour le jeune public, de la magie et du chant. Trois ou quatre artistes participeront à une session de Théâtrematon. Bernadette Delange-Raeymaekers, l’échevine de la culture, a pu tester le Théâtrematon dans les premiers.« Nous encourageons les artistes à garder un contact avec le public », explique-t-elle.

© Charlotte Egli

Après l'échevine, Sandrine et Catherine ont pris place dans les fauteuils pour assister à un spectacle de chant. Le petit Marius et son père Charles ont ensuite assisté à un spectacle de chant pour les jeunes. « Ça m’a donné la chair de poules. La culture me manque et je n’ai jamais compris pourquoi on la qualifiait de non-essentielle », confie Charles.

L’idée de Michael Dufour est de décliner ce concept tout l’été dans les parcs, lors de marchés, sur d’autres places de plusieurs communes wallonnes.