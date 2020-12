Le paysage de Bornival vient de changer et les élèves de l’école communale, tout comme les habitants qui ont fréquenté l’établissement au fil des années, le remarqueront très vite: le tilleul à grandes feuilles qui poussait dans la cour de récréation a été coupé. On ne voit plus qu’une souche, pour l’instant entourée de barrières Nadar.

L’arbre était inscrit sur la liste des arbres et haies remarquables existant sur le territoire communal mais la Ville n’a pas eu le choix: il devenait trop dangereux, vu son état sanitaire.

L’alerte a été donnée il y a quelques jours seulement.