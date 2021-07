La clientèle business se fait attendre mais le tourisme de loisirs permet de limiter la casse.

Voilà douze ans que Sandrine et Olivier reçoivent des clients dans leur demeure du 19e baptisée “Le Manoir de Thorembais”, dans la commune de Perwez. Ils ont aménagé dans cette grande bâtisse deux chambres d’hôtes au deuxième étage et un gîte rural dans une aile indépendante. Jusqu’en 2020, ils recevaient surtout une clientèle d’affaires, venue de partout dans le monde, ou encore des invités à des réceptions de mariages, mais la crise du coronavirus a totalement bouleversé leur activité.

“Du jour au lendemain, ça s’est arrêté net, retrace Sandrine. Les réservations au gîte ont repris très vite dès le mois de juin mais les chambres d’hôtes ont repris très lentement. C’est seulement depuis le mois de mai, entre autres grâce à l’action “une nuitée payée, une nuitée offerte” que ça commence à reprendre. La clientèle a complètement changé, on n’a plus de touristes étrangers, seulement des Belges qui ont envie de changer d’air et de ne plus rester derrière leur clavier. On est labellisé ‘Bienvenue Vélo’ depuis des années mais c’est seulement depuis la fin du confinement qu’on voit des gens venir à vélo, c’est très curieux.”

(...)