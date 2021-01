Le trafic des trains sera interrompu entre les gares de Gembloux et d'Ottignies du 13 au 21 février en raison de travaux sur le chantier RER, annoncent mardi la SNCB et Infrabel. Des alternatives seront mises en place pour les voyageurs et des bus assureront la liaison entre Ottignies et Gembloux, ainsi qu'entre Ottignies et Louvain-la-Neuve. Durant cette semaine des vacances de Carnaval, près de 300 techniciens et ingénieurs ainsi qu'environ 40 engins lourds seront mobilisés 24h/24 entre la gare d'Ottignies et la bifurcation vers Louvain-la-Neuve (ligne 161 Bruxelles-Namur), précisent les deux entreprises. Les équipes techniques procéderont notamment à l'installation des cinq nouveaux aiguillages sur cette portion de ligne qui sera la première de Wallonie à être portée de deux à quatre voies.

Des terrassements seront également réalisés afin de renforcer l'assise des voies.

Depuis la relance du chantier RER au printemps 2018, il s'agit de la plus longue interruption du trafic, ajoutent Infrabel et la SNCB.