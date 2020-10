Une grande récolte de vivre



© DR

A la tête des jeunes CDH BW depuis trois ans, le Tubizien Mathieu Wautier a décidé de ne pas se présenter à un nouveau mandat., confirme-t-il.Mais pas question pour autant de quitter le monde de la politique. Que du contraire. Mathieu Wautier entend se rapprocher un peu plus de la populationS'il a donc décidé de ne plus se présenter à la présidence des jeunes CDH BW, Mathieu Wautier n'en reste pas pour autant actif, comme en témoigne cette initiative qu'il vient de mettre sur pied pour venir en aide à celles et ceux qui sont dans le besoin., continue-t-il.Envie de l'aider dans cette initiative? Vous pouvez prendre contact avec Mathieu Wautier au numéro suivant: 0470/59.08.17 ou par mail à l'adresse suivante: mathieu-waz@hotmail.com. La distribution s’effectuera le samedi 14 novembre à Tubize entre 16h et 18h à la rue du Try, 2 à 1480 Tubize (à la Ferme Rose) dans le respect des règles sanitaires bien évidemment.