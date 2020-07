Initié en 2012, le Val d’Orbais est tout simplement le plus gros chantier de l’histoire de Perwez, pour un montant total de 18 millions d’euros dont 16,6 millions pour le bâtiment et 2 pour l’équipement. Concrètement, 96 lits seront disponibles au sein de la maison de repos et de soins, dont 8 en chambre double et 16 en court-séjour. Ces lits court-séjour permettront aux personnes d’être accueillies au maximum trois mois par année civile. Quant à la résidence-services, elle proposera 20 appartements dont 16 à une chambre et 4 à deux chambres.

Et, bonne nouvelle, après la pose de la première pierre qui sonnait le début de trois ans de travaux, ceux-ci touchent à leur fin et le Val d’Orbais pourra ouvrir ses portes en janvier 2021. Il est encore possible d’y trouver une place, voire d’y travailler car une phase de recrutement vient d’être lancée. Intéressé ? Rendez-vous sur le site : asbl-mmi.be dans la rubrique "emploi" où vous trouverez tous les renseignements nécessaires.