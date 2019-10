La SRL Le Val d’Argentine tenait ce mardi une réunion d’information préalable (RIP) pour informer les riverains de l’introduction d’une demande de certificat d’urbanisme n° 2 pour son projet de l’avenue Ernest Solvay. Un projet urbanistique qui concerne une surface totale de 9,7 ha - dont seulement 2,11 ha de superficie dédiée à la construction - située en contrebas de l’avenue Ernest Solvay. Il comprend l’étang Hankar et est situé entre deux zones Natura 2000.

Dans la pratique, le projet prévoit la démolition de 7 maisons unifamiliales pour permettre la construction de 4 immeubles, pour un total de 20 appartements plus la rénovation d’une conciergerie. Ce qui le différencie nettement de l’ancien projet immobilier. "On a tenu compte des remarques déjà récoltées lors de la première étude d’incidence", précise Gaël Cruysmans, administrateur pour de la société Le Val d’Argentine. "Les principales concernaient la densité trop élevée, l’accent trop moderne des bâtiments et la superficie totale des bâtiments. On a donc réduit le nombre d’habitations prévues de 31 à 21 (20 appartements et une conciergerie, NdlR), réduit également la superficie des immeubles et adapté leur accent jugé trop moderne pour qu’il s’intègre mieux au style la hulpois."

Niveau construction, une route intérieure est également projetée, tout comme la construction de 39 places de parking souterraines et de 27 autres le long de cette nouvelle route à usage privé. 42 stationnements vélos sont également projetés.

Pour atténuer l’aspect visuel général, un écran de verdure sera mis en place, séparant les immeubles de l’avenue. D’un point de vue environnemental, une attention particulière sera apportée au site, notamment aux berges de l’étang pour en favoriser la biodiversité.

Cette RIP marquait également le début de l’étude d’incidences, qui se clôturera le 31 octobre. Les remarques et suggestions doivent être notifiées dans ce délai.