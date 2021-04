Abandonné depuis plus de vingt ans, le chancre Folon, situé près du centre de Wavre, était, jusqu’à présent, le terrain de dégradations et de problèmes de sécurité. Mais tout cela n’est plus que de l’histoire ancienne tant la transformation du site est impressionnante… tout en gardant ce bâtiment emblématique, qui est encore en cours de rénovation, au centre du projet. "On a déjà bien avancé mais c’est vrai que la rénovation de l’ancien athénée reste la plus grosse partie à concrétiser dans ce projet", avoue Stephen Baurain, le gestionnaire du chantier.

© Brys

Les travaux devraient être terminés pour la fin de l’année, ce sont pas moins de 152 nouveaux logements, à prix attractifs, qui seront mis à disposition. On y retrouve trois catégories. La première, dite "A", dont le prix est 30 % inférieur au prix du marché. La deuxième, dite "B", où le prix est diminué de 15 %. Et, enfin, la "C", qui est au prix du marché. Aujourd’hui, près de 70 % des appartements ont trouvé preneur et il ne reste plus aucun des 44 logements disponibles dans la catégorie "A".

Quant au chantier en lui-même, on peut dire qu’il s’est déroulé plutôt sereinement même si la crise sanitaire a, parfois, compliqué la tâche. "Le Covid nous a un peu ralenti mais on reste bien au niveau du timing. Le seul souci qu’on a eu, ce sont les quarantaines à respecter pour les personnes touchées par le Covid", précise Stephen Baurain.

Dans la foulée, un nouveau permis devrait prochainement être déposé afin de créer un sixième immeuble à appartements, composé de 14 logements, toujours dans la lignée du Val Véna, sur l’ancien parking situé à l’arrière du bâtiment du gouverneur du Brabant wallon. Un premier permis avait été refusé mais les propriétaires entendent bien revenir à la charge rapidement.