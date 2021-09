Inutilisé et endommagé par le chantier de la piscine qui ne verra jamais le jour, le vélodrome de Rebecq ne sera bientôt plus qu’un lointain souvenir. La commune a décidé de vendre ce bien. Une société privée l’a estimé à 325 000 € et le conseil communal a voté le prix de vente à 357 500 €.

Les conseillers de l’opposition ont interrogé le collège sur les intentions du futur acquéreur. Une partie de la parcelle est reprise au schéma de développement comme zone d’extraction et la grande majorité se trouve en zone de services publics et d’équipements communautaires. Pas vraiment très clair.

"Le futur propriétaire ne pourra pas faire n’importe quoi avec ce terrain, car il est affecté au plan de secteur à des zones bien spécifiques, a précisé Dimitri Legasse, le président du conseil communal. Cela signifie qu’il ne sera pas possible pour un promoteur immobilier d’y construire des logements privés, par exemple. Ce devra être quelque chose qui profite à la collectivité mais qui ne soit pas nécessairement géré par le public."