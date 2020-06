Le député provincial a profité du confinement pour concrétiser l’une de ses passions : l’écriture.

Comme tout le monde, le député provincial Tanguy Stuckens a été confiné. Et au lieu de se morfondre sur son sort, il a décidé de mettre tout ce temps à profit pour l’une de ses passions : l’écriture. "J’ai toujours eu le goût de la lecture et de l’écriture et d’ailleurs, mes parents m’ont rappelé qu’à 7 ans, j’avais déjà écrit un petit livre" , sourit-il.

Mais cette fois-ci, on est bien loin de ces histoires d’enfants. Un horizon de libertés, ce sont 50 pages articulées autour du futur pour une histoire qui commence en avril 2040, soit 20 ans après la crise sanitaire actuelle. "Ma volonté était de me projeter dans l’avenir. C’est une vision totalement libre de la société et j’avais ce besoin d’extérioriser ce que je ressentais durant le confinement."

Et quelques mois plus tard, ce premier ouvrage voyait le jour. "Ce n’est pas quelque chose de politique, loin de là. C’est une vision personnelle articulée autour d’une dizaine de personnages (dont Julia est l’héroïne) et qui aborde des thèmes comme l’enseignement, la démocratie, l’économie, la culture ou encore la mobilité" , continue Tanguy Stuckens.

Autour de lieux que les Brabançons wallons reconnaîtront comme "Chez Bobbi" à Ittre ("Chez Bibbo" dans le livre), Tanguy Stuckens a souhaité véhiculer quatre valeurs importantes à ses yeux. "Je parle de la liberté, de la solidarité, de la tolérance et de la confiance. L’idée n’est pas de dire ce qu’il faut faire ou pas mais plutôt de lancer des pistes de réflexion. Je pense qu’il est important de s’engager dans la société, d’oser et surtout de ne pas subir mais d’agir", conclut-il.