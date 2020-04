Le week-end belgo-italien de Tubize reporté à une date ultérieure © DR Brabant wallon J.Br.

Il devait se tenir les 29,30 et 31 mai et fêter son 15e anniversaire.

Comme de nombreux autres événements, le WEBI, Week-End Belgo-Italien, de Tubize passe, pour le moment, à la trappe. Initialement prévu les 29, 30 et 31 mai prochains, il est reporté à une date ultérieure. "La situation actuelle est difficile, toutes et tous, depuis plusieurs jours sommes confinés dans nos demeures respectives et échangeons par mail, par vidéo et par téléphone, expliquent les organisateurs. Plus que jamais, toutes et tous, nous nous conformons aux règles et aux consignes qui nous sont dictées par les autorités fédérales pour respecter au mieux ce confinement sanitaire qui sauvera de nombreuses vies."



C'est donc avec un profond regret que cette décision de reporter cette édition anniversaire a été prise. "C’est dans cet esprit et la mort dans l’âme après de multiples échanges au sein du Comité Organisateur du WEBI que nous vous informons que notre 15e WEBI des 29, 30 et 31 mai 2020 est annulé et sera postposé à une date ultérieure. Nous ne pouvons pas encore vous préciser la nouvelle date de rencontre prévue pour cet événement, nous sommes actuellement en pourparlers avec les autorités communales et provinciales afin de déterminer un moment idéal et conforme aux instructions de l’après confinement."



Pour le moment donc, ce week-end festif et traditionnel de Tubize est donc reporté et les organisateurs préciseront plus tard à quelle date ils pourront fêter ce 15e anniversaire du WEBI.