Entre l’Italie et la Belgique, et plus singulièrement Tubize, c’est une grande et longue histoire d’amour. Alors, tous les ans, pour mettre en valeur cette amitié, la cité du Betchard met à l’honneur cette double culture, le temps d’un week-end belgo-italien.

Tout a commencé en 2006, moment choisi par les organisateurs pour mettre sur pied le tout premier Webi afin de célébrer les 60 ans de l’immigration italienne. Jusqu’en 2019, des personnes bénévoles, désireuses de célébrer annuellement ces festivités de l’immigration italienne, ont développé ce "Week-end belgo-italien" sous diverses formes. "L’idée de départ était de proposer un événement unique pour commémorer cette longue et fructueuse collaboration entre nos deux communautés", expliquent les organisateurs.

L’objectif du Webi : proposer un éventail d’activités artistiques, sportives, gastronomiques, culturelles et récréatives dans une ambiance villageoise et familiale. Malheureusement, cette spirale positive a été freinée dans son élan par le Covid-19 qui a obligé les organisateurs à reporter l’événement. Mais son retour est proche. Très proche même puisqu’il se déroulera ces 25 et 26 septembre sur le site du parking Brenta, rue de l’Industrie, et ce, à l’occasion des 75 ans de l’immigration italienne et des amitiés belgo-italiennes. "Si le Webi est toujours vivant et, s’il est même devenu un événement incontournable dans la région, il le doit principalement au dévouement extrême de son comité organisateur ainsi qu’au soutien précieux de ses fidèles sponsors sans qui cette festivité ne pourrait pas s’organiser systématiquement", avouent les organisateurs de l’événement.

Village, enfants et animations

Mais concrètement, que retrouve-t-on généralement au Webi ? En premier lieu, c’est le village. Ce village rassemble des artisans, des commerçants, des exposants locaux présentant une variété de produits issus au départ de différentes régions italiennes et belges. Toutefois, au fil du temps, de nouveaux stands ont ouvert pour accueillir des produits et des représentants d’Espagne, de France, d’Allemagne, du Maroc, d’Afrique et bien d’autres.

À côté de ce village, on retrouve celui des enfants avec de nombreuses animations : trampolines, châteaux gonflables, forains, grimage, animations de cirque ou encore poterie pour les enfants. Enfin, le Webi est rythmé par diverses animations et de nombreux spectacles et concerts tout au long du week-end.

Les incontournables de cette édition

Dans le cadre de la célébration du 75e anniversaire de l’immigration italienne sur le territoire belge, le comité organisateur du Webi déposera une gerbe au monument aux morts des Italiens à la rue de la déportation de Tubize, le dimanche 26 septembre à 10 h. Une réception officielle sera organisée à la suite de cet événement au centre culturel de Tubize qui, lui-même, aura révélé une exposition dans le cadre de ce 75e anniversaire et des fêtes de Wallonie, et ce, jusqu’au 27 septembre. Le site sera ouvert au public le samedi dès 13 h (jusqu’à minuit) et le dimanche, de 13 h à 2 h du matin au maximum.

L’entrée de l’événement sera conditionnée au QR Code "Covid Safe". Concrètement, les participants de plus de 12 ans devront être complètement vaccinés depuis plus de 2 semaines et avoir leur preuve de vaccination, soit avoir un test PCR négatif datant de moins de 48 h, soit avoir un test antigénique négatif datant de moins de 24 h, soit disposer d’un certificat de guérison faisant suite à un test PCR positif.

