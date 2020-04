L'événement se veut caritatif : les dons serviront à soutenir les artistes belges et labels indépendants.

Les organisateurs du Welcome Spring! Festival ne baissent pas les bras après l'annulation de leur festival bien ancré à Louvain-la-Neuve, en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Le Kot-é-Rythmes a décidé de le maintenir mais de le faire migrer en ligne, histoire de respecter les règles de confinement.

L'événement, rebaptisé Welcome Stream! festival, aura lieu en live le 22 avril à 18 heures sur la page Facebook de l'événement et sur YouTube.

Il s'agira d'un événement caritatif : une collecte de fonds sera organisée le jour de l’évènement et les dons serviront à soutenir les artistes belges et labels indépendants. Dans l’esprit du Welcome Spring!, le festival fera appel à des artistes émergents, futurs stars de la scène musicale de demain. Au programme de ce festival en ligne : Léo Roi, Faces on TV, Loyd, Sages comme des sauvages, The Feather, Ozya et les DJ’s des collectifs Kot-et-Mix et Make It Burn.