Ce sont certainement des nuisances auxquelles les riverains du parc d’activités économiques de Saintes II, à Tubize, ne s’attendaient pas. Si l’arrivée d’un nouveau zoning attire fort logiquement un peu plus de trafic, ils n’imaginaient certainement pas qu’il devienne le terrain de jeu favori des motards et automobilistes en quête de sensations fortes et de vitesse.

Malheureusement, depuis de (trop) nombreux mois, les pneus qui crissent, les routes teintées de dérapages et les déchets qui jonchent le long de la route sont devenus leur quotidien. En cause : des rodéos urbains organisés sur le site qui, il faut l’avouer, laisse la part belle à la vitesse de par sa configuration actuelle. "C’est une réelle problématique et nous aimerions savoir si ce sont des rassemblements qui sont encadrés et autorisés par la commune ou par la Ville ?", s’est inquiété Samuel D’Orazio, conseiller communal MR, lors de la dernière séance du conseil communal de Tubize.