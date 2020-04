Deux IMP, Instituts médico-pédagogique, en ont également profité





Tous les ans, les enfants sont nombreux à se précipiter au Dernier QG de Napoléon à Genappe pour participer à la traditionnelle chasse aux œufs. Il faut dire que le cadre est magnifique et que l'ambiance y est propice pour ce genre d'événements. Une fois encore, cette édition 2020 devait faire le plein car plus de 800 enfants étaient inscrits. Mais voilà, les mesures de confinement ont eu raison de l'événement qui a été annulé au lendemain des mesures annoncées par le Gouvernement Fédéral.



Une partie remise pour les organisateurs, certes, mais qu'en est-il du chocolatier (Chocolate Temptation à Wavre) qui avait remporté l'appel à projets et qui devait donc fournir l'événement? Une perte sèche? Eh bien finalement non. L'équipe du dernier QG de Napoléon ainsi que la Province du Brabant wallon ont décidé de conserver cette commande et d'en faire bon usage pour redonner un peu de sourire sur le visage de celles et ceux qui sont en première ligne pour le moment pour lutter contre la propagation du Coronavirus. Concrètement, les 170 kilos d'œufs en chocolat ont été distribués à l'hôpital de Nivelles, celui de Braine-l'Alleud ainsi qu'à la clinique Saint-Pierre d'Ottignies.



Mais les centres hospitaliers ne sont pas les seuls à en avoir profité. L'équipe du Dernier QG de Napoléon et la Province du Brabant wallon ont décidé d'en offrir également une partie à deux IMP (Institut Médico-Pédagogique). Il s'agit d'institutions qui s'occupent de personnes souffrant d'un handicap. Et deux d'entre elles en ont profité: il s'agit de l'IMP d'Hévillers (Mont-Saint-Guibert) ainsi que celui de Nivelles. Une belle initiative d'un pouvoir public qui confirme donc ses dépenses qui étaient prévues tout en faisant plaisir à ceux qui sont dans le besoin et en continuant de faire fonctionner le commerce local qui souffre plus que jamais des mesures de confinement.