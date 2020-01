La Fondation Folon est née le 27 octobre 2000, au cœur du parc Solvay de La Hulpe. Jean-Michel Folon, artiste belge à la renommée internationale, a choisi cet endroit pour perpétuer la mémoire de son travail, alors qu’il avait reçu des propositions alléchantes à Venise ainsi que dans le sud de la France. Il a expliqué qu’il avait passé sa jeunesse au bord du lac de Genval, et qu’il venait parfois à La Hulpe alors que le domaine était encore privé.

Vingt ans plus tard, la Fondation (www.fondationfolon.be) enregistre quelque 45 000 entrées chaque année et ses collections se sont considérablement étoffées. La décision des proches de l’artiste de confier leurs archives a permis de récolter certaines œuvres inédites mais aussi des photos, des courriers, des couvertures de magazines, des documents personnels…

Un travail scientifique intense a été mené depuis trois ans pour exploiter ces trésors. La Fondation est à présent en mesure de monter des expositions plus riches et plus pointues. Ce qu’elle ne se privera pas de faire durant toute cette année de son 20e anniversaire, qu’elle ponctuera par vingt événements.

Le premier n’aura pas lieu à La Hulpe mais… à Rome. En effet, une exposition "Folon, l’etica della poesia" sera visible du 18 mars au 21 juin au cœur des musées du Vatican, sur le parcours menant à la chapelle Sixtine.

À La Hulpe, des visites guidées intergénérationnelles seront lancées en mars, et des découvertes du parc Solvay sont programmées en avril. À partir du 30 mai, une exposition d’affiches réalisées par Jean-Michel Folon sera montée dans les locaux de la Fondation. Plusieurs publications consacrées à l’artiste sont prévues dans les mois qui viennent, ainsi qu’un documentaire co-produit par la RTBF.

Il sera projeté le 29 novembre au château de La Hulpe. Deux jours auparavant, un costume inspiré de l’Homme bleu sera offert par la Fondation… au Manneken-Pis.