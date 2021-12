Les époux André et Claudine Deprez sont connus pour leurs illuminations au quartier du Bonly. Ils visent un nouveau record.

André Deprez est un passionné des fêtes de fin d’année. Il regorge d’idées et, cette année encore, n’a pas manqué l’occasion de se distinguer dans son quartier du Bonly, à Dion (Chaumont-Gistoux). Sa maison et son jardin, visibles depuis la rue, sont envahis par des peluches, de toutes les formes, petites et grandes. "Au total, il y en a 2 022", sourit André Deprez, également appelé Monsieur Lumière depuis que, voici une vingtaine d’années, il a commencé à dynamiser le Bonly avec ses illuminations. Le quartier fut ainsi connu aux quatre coins du pays, et les visiteurs venaient même parfois du nord de la France.

(...)