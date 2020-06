Pour la 4ème année consécutive, la Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a organisé un ramassage de mégots autour du lac.

Ce mercredi à 13h, l’échevin de l’environnement Philippe Delvaux et l’éco-conseillère d’Ottignies-Louvain-la-Neuve Dorothée Hébrant attendaient les bénévoles à l’entrée du lac. À l’aide des gants, du sac poubelle et du bout de métal pour déterrer les capsules mis à leur disposition par l’éco-conseillère, les bénévoles ont ramassé les mégots toute l’après-midi.

La date ne tombe pas par hasard. Cette action se tient pour sensibiliser tout particulièrement les jeunes qui ont tendance à profiter du lac lors des jours blancs, entre la fin des examens et les délibérations. L’action se fait en partenariat avec Délibère toi, asbl participative qui donne la possibilité aux jeunes du secondaire de s'engager dans des stages gratuits durant les délibérations, partout en Brabant wallon. Les activités sont nombreuses, et l’action citoyenne est une des propositions : "Avant qu’on mette tout ça en place, c’était vraiment l’endroit de rencontre des étudiants et même des jeunes de 14-15 ans. Aujourd’hui, ça permet aux jeunes d’être occupés durant cette période-là" explique Philippe Delvaux.

Parmi les bénévoles, cette année, on a donc retrouvé des jeunes, mais également des habitants de la commune ainsi que des ambassadeurs de la propreté.