Depuis ce lundi 15 mars, les accès et sorties permettant de connecter l’autoroute E411/A4 et la N243A/Chemin du Pont Valériane sont fermées pendant un mois suite à des travaux menés par le Service Public de Wallonie sur la nationale.

Ainsi, il n’est plus possible de gagner ou de quitter l’autoroute à hauteur de ces accès et sorties n°10, et ce, dans les deux sens de circulation.

Une déviation est mise en place via les accès et sorties voisines n°11 « Thorembais-Saint-trond ».