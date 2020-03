Le nombre de tués sur nos routes reste toutefois stable depuis deux ans.

Le nombre d'accidents en Brabant wallon a augmenté de 7 % entre 2018 et 2019, selon le dernier rapport de Vias publié ce jeudi. L'institut belge pour la sécurité routière a relevé 1 056 accidents en 2018 contre 1 130 en 2019. Une hausse qui s’explique surtout par une hausse des accidents de cyclistes (de 99 accidents en 2018 à 137 en 2019) et des occupants de voitures (de 911 en 2018 à 959 accidents en 2019).

Le nombre de tués, lui, évolue à peine : 17 tués en 2017 et 2018, 18 tués en 2019. Le gros point noir de la province reste les poids lourds. Tant le nombre de tués dans un accident avec un camion (de 2 à 7 victimes) que le nombre de ces accidents (de 36 à 58) sont en augmentation.

En hausse aussi en Wallonie

Le nombre de tués dans la circulation a augmenté de 6% en 2019 par rapport à 2018, après trois années de baisse consécutives. Au total, 620 personnes sont décédées sur les routes, soit 12 par semaine en moyenne. Le nombre d'accidents a, lui, baissé de plus de 2% pour atteindre un niveau plancher.

En Wallonie, les tendances les plus préoccupantes concernent le nombre de tués dans les accidents avec un camion qui passe de 32 à 53 tués et avec un cycliste passant de 7 à 21 tués, soit trois fois plus qu'en 2018.