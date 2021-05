Les acteurs de “Coyotes” confronté aux avis des scouts à Louvain-la-Neuve Brabant wallon Egli Charlotte © DR

Ce lundi soir avait lieu une rencontre pas comme les autres : celles de milliers de scouts et des trois acteurs principaux de “Coyotes”, la nouvelle série belge dont les deux premiers épisodes ont été diffusés ce dimanche sur La Une, et où une bande de jeunes scouts se retrouvent mêlés à de sombres histoires pendant leur camp. Le style se situe entre thriller et comédie noire. Louka Minnella, Sarah Ber et Kassim Meesters ont débattu avec des jeunes issus du scoutisme pendant 1h sur Zoom depuis la Ferme du Biéreau à Louvain-la-Neuve.