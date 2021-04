À l’heure actuelle, le sentiment de dégoût au sein des agriculteurs à Lasne est de plus en plus grand vis-à-vis de l’attitude de certains promeneurs. "Le confinement actuel comporte des dérives inacceptables et qui vont loin. On en a ras-le-bol ! " Pierre Mévisse, Premier échevin à Lasne et agriculteur, en a marre. Comme beaucoup d’agriculteurs à Lasne, ainsi que dans les entités rurales en général.