Une action pour demander une politique agricle commune forte et durable.

Face à la proposition de réduction du budget du PAC, les agriculteurs montent au créneau. « On nous demande de faire plus avec moins, c’est impossible ».

Une partie des agriculteurs du Brabant wallon (accompagnés de collègues du Hainaut) s’était donné rendez-vous ce jeudi matin sur les parkings du carrefour de Mont-Saint-Jean (Waterloo) et du Décathlon de Wavre. Pour afficher leur colère face à la proposition de nouvelle réduction budgétaire de la PAC (politique agricole commune) dès 2021.

"On n’en veut absolument pas. Au contraire, il faut une PAC forte, durable et augmentée, proteste Pierre Vromman, le président de la section Nivelles-Genappe de la Fédération wallonne de l'agriculture (FWA). On nous demande continuellement de faire plus avec moins de moyens. En 2014, on a déjà subi une diminution de 15-20% au niveau du budget de la PAC et maintenant ce serait rebelote. En gros, c’est un peu comme si on nous demandait d’acheter une Mercedes avec le budget d’une Dacia…"

Une mission impossible qui risquerait de faire définitivement couler pas mal d’agriculteurs qui ont déjà la tête sous l’eau. "De nombreuses exploitations agricoles sont déjà dans le rouge depuis 2014, continue Pierre Vromman. Ici, ils veulent encore raboter les budgets tout en nous mettant des exigences de plus en plus hautes (réductions des phytosanitaires, objectifs environnementaux à la hausse, etc.). Mais les miracles, c’est à Lourdes qu’ils se produisent et pas ici. S’ils continuent comme ça, à terme ça va signifier la disparition de l’agriculture familiale au profit des mégas-structures… Il serait vraiment temps que les politiques se réveillent et fassent preuve de bon sens. Une qualité qui commence à se faire rare chez eux…"

Rappelons que ce sont les deux principaux piliers de la PAC qui sont visés par la proposition de réduction budgétaire : -3,9% pour les aides directes aux agriculteurs (qui compensent des ventes inférieures aux coûts de production) et -15% pour les aides indirectes aux agriculteurs. Un second pilier qui comprend notamment les aides à l’installation des jeunes agriculteurs. "Je n’ai plus que dix ans à tirer, conclut Pierre Vromman. J’ai peut-être une relève, mais on se demande vraiment si ça en vaut la peine. On a déjà énormément de mal à l’heure actuelle. Si ça continue comme ça, ce sera intenable pour les jeunes. Surtout qu’ils ne se bousculent pas !"