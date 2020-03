Une séance de prévention a été proposée à nonante seniors, pour éviter les vols et les arnaques.



Les personnes âgées font, malheureusement, souvent l’objet d’actes malveillants. Cibles des malfrats, les aînés ont eu droit à une séance d’information très utile ce lundi, à la salle des Rendanges à Jodoigne. Ce sont ainsi plus de 90 seniors qui se sont présentés à la séance de prévention contre les vols et arnaques donnée par la zone de police Brabant wallon Est.

L’initiative de cette activité est à mettre à l’actif du Conseil consultatif communal des aînés ainsi que du Plan de cohésion sociale de Jodoigne. Un public attentif a donc écouté les explications données par les services de police qui, à l’aide d’un écran, veillait à ce que les informations communiquées soient les plus précises possibles pour la bonne compréhension du public.

Le but est donc ici de mettre en garde les personnes âgées contre les multiples arnaques qui existent. De nombreux exemples ont donc été communiqués comme les mails qui invitent à utiliser son digipass pour récupérer un gain remporté, comme aussi le fait qu’il est déconseillé d’avoir trop de liquide sur soi, et que l’usage de la carte bancaire est à favoriser. Ne jamais non plus se laisser embobiner par des personnes qui disent connaître sa famille…

Du côté des participants, l’initiative a plu. "On n’est jamais trop prudent, indique René. Ce sont toutes des mesures qui sont connues de tous mais un rappel de la sorte ne peut faire que le plus grand bien. Cela permet de savoir comment réagir."

Un mot d’ordre pour les forces de l’ordre, surtout, ne jamais hésiter à appeler la police si vous constatez une situation suspecte. Une information utile car, pour les aînés, appeler la police si ce n’est pas grave, cela s’apparente pour la plupart à les déranger…

La zone de police Brabant Est a également rappelé qu’un service techno-prévention existe et qu’il est possible de bénéficier d’une visite gratuite pour donner des conseils sur la sécurité de l’habitation.