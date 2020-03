Les ambulanciers de l'ACS au bord de la pénurie: il ne leur reste plus que... 7 masques FPP2! © Brys Brabant wallon J.Br.

Ils sont proches de la pénurie alors qu'ils sont en première ligne pour transporter les patients atteints du Coronavirus...





Que ce soit du côté des pompiers, de la police ou encore du personnel médical, le manque de masques de protection est criant. Et malheureusement, les ambulanciers ne dérogent pas à la règle. Eux qui sont très souvent les premiers à intervenir pour venir en aide de la population se voient proche d'une véritable pénurie de masques FPP2, ces masques de protection indispensables.



Et c'est Christophe Dister, le bourgmestre de La Hulpe où est basé le service ambulancier, qui lance l'appel à l'aide. "Notre centre ambulancier (ACS) qui transporte les malades covid-19 ne possède plus que sept masques FFP2. Si vous en possédez, ils leurs seront plus utiles qu'à vous. Merci."



Le message est clair: si vous avez des masques chez vous, n'hésitez pas à les remettre aux ambulanciers qui en auront bien besoin pour continuer de travailler (et de venir en aide à la population) sans se mettre en danger...