Depuis la saisie de la chienne Fiona en juin 2020 dans un appartement de Wavre, les anciens propriétaires sont restés muets. Six mois plus tard, son ancienne maîtresse, qu’on appellera Sarah, a accepté de livrer sa version à La DH. Précisons que celle-ci n’est pas l’adoptante légale de la chienne - il s’agit de son compagnon - mais elle était bien au fait de la situation puisqu’elle a vu grandir Fiona depuis son adoption en 2016, lorsqu’elle avait six mois, jusqu’à sa saisie en juin 2020.

Rappelons d’abord les faits : il y a six mois, les équipes de Sans Collier faisaient l’une des pires saisies qu’ils aient connue. Dans un appartement de Wavre, ils ont découvert une chienne, baptisée plus tard Fiona, dans un état désastreux. Affamée, déshydratée et attachée à une rambarde d’escalier, cette chienne de quatre ans et demi ne pesait que sept kilos, alors qu’elle devait en peser 25. Aujourd’hui tirée d’affaire, Fiona est devenue un symbole de la maltraitance animale. Récemment, les anciens propriétaires ont été condamnés à payer une amende de 4 000 euros et à ne pas pouvoir détenir d’animaux pendant dix ans.

(...)