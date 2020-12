Environ 3,3 millions d’euros seront répartis entre les travailleurs et les derniers créanciers des Papeteries.

On pourrait énoncer le dicton : tout vient à point à qui sait attendre. Mais dans ce cas-ci, le dossier a tellement traîné en longueur que les principaux concernés l’avaient presque perdu de vue ! Et pour cause, 40 ans après la faillite des célèbres Papeteries de Genval (qui avaient changé de nom entre-temps), les 280 anciens travailleurs vont enfin toucher la totalité des indemnités auxquelles ils avaient droit ! Un épilogue juridique et judiciaire qui devrait se traduire par le versement d’un montant global d’environ 3,3 millions d’euros à répartir entre les travailleurs et les derniers créanciers des Papeteries.

Seul hic malheureux dans ce très long dossier, des anciens travailleurs encore en vie, il n’en reste plus beaucoup. Et si les indemnités profiteront à leurs héritiers, pour André Vandiest, ancien responsable du service électrique à la SA Baladex, cet argent ne représente pas grand-chose.

(...)