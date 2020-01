L'ASBL Sans Collier va reconvertir son ancien refuge en un centre inédit en Belgique.

Après avoir construit un tout nouveau refuge à Perwez, l’ASBL Sans Collier continue son expansion. Les responsables ne pouvaient laisser leur ancien site, situé à Chastre, devenir un chancre. Dès lors, il a été décidé de complètement le réhabiliter en un concept totalement unique et inédit en Belgique.

Un concept qui se base sur une… pension sociale. Mais concrètement, qu’est-ce que c’est ? "Le centre permettra, pour un euro symbolique, d’héberger les chiens et chats de personnes en difficultés financières temporaires afin qu’ils puissent se retrouver une fois les difficultés surmontées, explique Sébastien De Jonge, le directeur du refuge. Outre l’hébergement, l’association offrira les soins vétérinaires aux animaux pris en charge (stérilisations, vaccinations, détartrages…) ainsi que les soins de base (toilettage, déparasitage…)."

Une pension sociale qui fait écho aux problèmes de ces propriétaires qui n’ont temporairement plus les moyens de subvenir aux besoins de leurs animaux ou de payer une pension classique (environ 20 euros par jour et par animal) et qui se voient trop souvent contraints d’abandonner leurs animaux. Grâce à cette pension, ce genre de situation ne devrait plus se reproduire.

Mais ce n’est pas tout. Le futur centre de Chastre proposera également un centre de soin et de repos pour les animaux âgés et maltraités. "Le refuge accueillera des chiens et chats traumatisés suite à des actes de maltraitance, qui sont en fin de vie ou qui nécessitent un travail de resocialisation important", continue Sébastien De Jonge. Une cinquantaine de chiens et de chats y seront hébergés en permanence, pour environ 200 prises en charges annuelles. Les animaux disposeront d’espaces intérieurs chauffés et climatisés de 450 m², d’un jardin de détente de 3 000 m² pour les chiens et d’un espace extérieur sécurisé de 250 m² pour les chats. Une conciergerie assurera la sécurité des animaux et leur bien-être 24 h/24. "Celle-ci sera également sociale puisque la priorité sera donnée à un profil en difficulté/en inclusion sociale, qui pourra, en plus du logement, bénéficier du lien avec l’animal et de ses bienfaits pour se reconstruire."

C’est donc un vaste et important chantier qui a débuté ce jeudi 30 janvier sur l’ancien site de Sans Collier situé à Chastre. Pour rappel, en 2018, pour répondre aux demandes de prises en charge toujours plus nombreuses et pour améliorer les normes sanitaires et d’accueil, Sans Collier avait transféré son activité à Perwez, dans son nouveau refuge. "La volonté de l’association était de conserver et de faire revivre un site qui aura permis, en un peu plus de 40 ans, de recueillir près de 30 000 chiens et chats. Les travaux ont donc débuté officiellement ce 30 janvier avec la démolition des bâtiments existants. L’ouverture du centre est prévue à l’été 2021, après 17 mois de chantier", conclut Sébastien De Jonge.

15% des animaux sont traumatisés

Plus de 60 000 animaux sont pris en charge chaque année par les refuges belges. Une partie des animaux recueillis le sont dans un état particulièrement préoccupant, que ce soit en fonction de leur âge ou du traumatisme qu’ils ont subi. Chez Sans Collier, 15 % des animaux pris en charge en 2019 étaient concernés (+ de 10 ans ou nécessitant un travail comportemental important suite à des maltraitances). "L’hébergement classique offert par les refuges, aussi qualitatif soit-il, permet difficilement de répondre à la souffrance de ce type de profil, expliquent les responsables du refuge perwézien. Le centre spécialisé, financé en totalité par des donateurs privés, permettra d’y répondre au mieux et sera pleinement complémentaire aux structures classiques et plus particulièrement au refuge de Sans Collier de Perwez."