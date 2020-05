Les barbiers doivent aussi s’adapter et travailler d’une manière différente à présent.

Tout comme les coiffeurs, les barbiers vont pouvoir rouvrir leurs portes aux clients lundi prochain. Et visiblement, cette ouverture était fortement attendue comme en témoigne l’incroyable demande face à laquelle un barbier nivellois doit faire face. "Je n’ai plus de place disponible avant la fin du mois de mai et je commence déjà à remplir le mois de juin. En deux heures, j’ai eu pas moins de 88 réservations", explique Gaëtan Chiavarini, responsable de GC Barber Shop à Nivelles.

(...)