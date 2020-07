Il y a un mois (du 19 au 21 juin), logiquement, le champ de bataille de Waterloo était censé vivre au rythme des canons et des soldats. Mais malheureusement, la crise sanitaire en a décidé autrement et les organisateurs des commémorations de la bataille de Waterloo ont été contraints de baisser les armes : le 205e anniversaire de l’événement était mis à terre.

Un coup dur, certes, mais ce n’est pas pour autant qu’il n’est pas possible de se plonger au cœur de ces bivouacs qui attirent tous les ans des milliers de visiteurs. Une plongée moins impressionnante et moins bruyante, mais tout aussi instructive et dépaysante. En effet, lors des dernières commémorations qui se sont tenues en 2019, Alain Poncelet, un artiste waterlootois, s’est plongé au cœur de ces bivouacs, muni de… son crayon et de ses feuilles de papier. "L’idée était d’être sur place et plutôt que d’y prendre des photos, j’ai souhaité faire des croquis de l’intérieur", explique-t-il.