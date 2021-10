En décembre 2020, la zone de police Nivelles-Genappe avait testé l’utilisation de bodycams, ces petites caméras fixées sur l’équipement des agents afin de filmer les interventions et en garder des images exploitables en cas de contestation. L’idée est aussi que, se sachant filmés, les protagonistes évitent des attitudes inadéquates. L’essai avait été positif et la zone de police avait inscrit à son budget un montant de 20 000 € pour acquérir 20 caméras mais aussi tout le matériel qui permet de recharger leur batterie, de stocker et d’exploiter les images…

(...)