Le bureau des douanes et accises va-t-il quitter Nivelles ? Et celui d’Ottignies-Louvain-la-Neuve ? D’après le député nivellois André Flahaut (PS), c’est dans les plans du Service public fédéral (SPF) Finances dans le cadre d’un réagencement des services douaniers en Belgique à l’horizon 2024. Et il s’insurge contre cette idée.