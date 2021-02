Bonne nouvelle pour les quelque 6.000 patients des cabinets dentaires du Brabant wallon : l’ASBL Santé et Participation, déclarée en faillite en janvier dernier, est officiellement reprise par le groupe français “Avec” (anciennement Doctegestio), actif dans les secteurs de la santé et du médico-social, notamment. Celui-ci s’est engagé à reprendre les sept centres, à savoir Braine-l’Alleud, Jodoigne, Louvain-la-Neuve, Nivelles, Perwez, Tubize et Wavre.

La société parisienne s’est présentée aux employés lors d’une réunion en visioconférence ce lundi soir, elle en fera de même ce mardi soir avec les prestataires indépendants. Le groupe est pour le moins hétéroclite puisqu’il est actif dans la gestion immobilière, le tourisme social et familial, le social et médico-social, et le sanitaire. Depuis plusieurs années, il s’est spécialisé dans les reprises de sociétés dans les domaines sanitaires et médico-sociaux, jusqu’à créer une branche dédiée à la santé en 2017, Doctocare.