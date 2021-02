Lors du dernier conseil communal villersois, Charles Traoré (Ecolo) a interpellé le collège à propos de la stratégie, ou de l’absence de stratégie de la majorité pour lutter contre les dépôts clandestins de déchets. On sait que malheureusement, ce type d’incivilités n’est pas rare dans la campagne villersoise et alors que la Région a lancé un appel à projets envers les communes pour l’acquisition de caméras destinées à lutter contre le phénomène, Villers-la-Ville n’a pas répondu. D’après les Verts, il n’y a pas non plus eu de plaintes récemment.

Dans sa réponse, le bourgmestre Emmanuel Burton a demandé aux élus Ecolos où ils avaient obtenu l’information sur cette absence de plainte, qui en réalité n’est pas exacte. C’est visiblement la police locale qui a été interrogée alors que pour les petits dépôts, dont les auteurs sont sanctionnées par des amendes administratives, c’est le fonctionnaire sanctionnateur qui poursuit. Alors que pour les dépôts plus importants, notamment un récent où des débris de toiture contenant de l’amiante avaient été retrouvés, ce n’est pas la police locale qui est saisie mais la police de l’environnement.

Celle-ci est plus spécialisée, a d’autres moyens d’action et a une vision globale de certains phénomènes, ce qui permet de faire des liens entre des dossiers d’infractions commises sur plusieurs communes voire sur plusieurs provinces.

"Cela fait vingt ans qu’on se bat contre ce type de faits", a précisé l’échevin des travaux Philippe Vanhollebeke. Quant au bourgmestre Emmanuel Burton, il a précisé que certaines mesures avaient été prises mais qu’il n’est pas souhaitable de les divulguer publiquement.

Quant à l’utilisation de caméras, ce n’est pas le prix qui pose problème. Mais cette solution n’est pas adaptée au territoire communal où il n’y a pas deux ou trois endroits sensibles mais une multitude d’endroits en rase campagne où des déchets peuvent être abandonnés discrètement, des dizaines chemins peu fréquentés et de sites isolés.